"Bene i numeri dell’Università. Ma si potrebbe crescere ancora"

San Benedetto sta emergendo sempre più come un importante centro universitario per il territorio, con un numero di studenti che ha ormai quasi raggiunto quello di Ascoli. Secondo le ultime rilevazioni, nella Riviera delle Palme risultano iscritti e attivi 1.208 studenti, mentre il capoluogo conta 1.268 iscritti. Un dato che sorprende e che, secondo l’imprenditore Francesco Torquati, figlio del compianto Nazzareno Torquati, apre nuove e inaspettate prospettive economiche per la città. "Sono dati che hanno una grande rilevanza e che dovrebbero fare riflettere quando si parla di futuro e visione della città – spiega Torquati –, San Benedetto ha quasi gli stessi studenti universitari di Ascoli, non ne parla mai nessuno. Addirittura c’è chi vorrebbe togliere la sede delle facoltà, ma in realtà le nostre strutture attraggono molti studenti anche da fuori regione" ha sottolineato Torquati, ponendo l’accento su un settore che potrebbe compensare le difficoltà di alcuni comparti economici tradizionali. Il confronto con Ascoli è significativo anche sotto un altro aspetto: il capoluogo può contare su nove corsi di laurea, mentre San Benedetto ne ha attivi quattro. Nonostante questa disparità, il numero degli iscritti è praticamente lo stesso, segno che l’offerta formativa della Riviera riscuote un notevole interesse. Attualmente, a San Benedetto sono presenti corsi dell’Università di Camerino (Biologia della Nutrizione) e dell’Università Politecnica delle Marche, con le lauree triennali in Economia Aziendale e Management per la Valorizzazione delle Risorse Ittiche, oltre alla magistrale in Management Pubblico e dei Sistemi Sociosanitari. Torquati invita a considerare il potenziale di crescita di questo settore e la necessità di potenziare le strutture dedicate agli studenti. "Occorre ragionare su come migliorare le strutture, per poter offrire sia nuove sedi sia studentati. In quest’ottica è giusto pensare a un Comune che investe nell’acquisto di aree e palazzi. Il fatto che oggi non si riesca a pensare a un futuro, non vuol dire che domani qualcuno potrà farlo" ha spiegato.

Emidio Lattanzi