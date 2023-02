"Bene il decreto sisma, ora serve la svolta Superbonus"

Dalla stabilizzazione del personale precario negli uffici speciali e nei Comuni fino alla deroga al numero minimo di alunni nelle classi delle scuole del cratere. Sono, questi, solo alcuni degli emendamenti al decreto-legge sulla ricostruzione post terremoto che nei giorni scorsi sono stati approvati in Commissione Ambiente al Senato. Il testo andrà in Parlamento dal prossimo primo marzo. Gran parte del merito va al commissario straordinario Guido Castelli, che si è battuto in prima persona per fissare tali risposte a problemi ormai annosi. L’obiettivo, adesso, sarà quello di sciogliere finalmente, uno per uno, tutti i nodi che intrappolano la ricostruzione e lo sviluppo nel cratere 2016. Una notizia, quella di pochi giorni fa, che ha riportato un po’ di ottimismo nei territori terremotati del Piceno. "Questi emendamenti rappresentano proprio ciò che avevamo chiesto – spiega Michele Franchi, sindaco di Arquata –. Ora ci auguriamo che il decreto venga approvato dal Parlamento ma siamo sicuri che, proprio grazie all’impegno del commissario Castelli, ciò avverrà. Ora speriamo anche che venga risolta la problematica relativa al superbonus, perché per noi è fondamentale". A tal proposito, lo stesso Castelli ha ribandito che "è assolutamente necessario intervenire sul 110 per cento per mantenere il diritto dei terremotati di usufruirne anche per il futuro con la cessione del credito di imposta e con lo sconto in fattura".

Dello stesso parere anche Sante Stangoni, sindaco di Acquasanta. "Tra i vari emendamenti, è molto importante quello relativo alle scuole per scongiurare il rischio delle pluriclassi – conferma il primo cittadino del borgo termale –. Da noi, ad esempio, ci sarebbe stata questa eventualità per il prossimo anno scolastico ma, per fortuna, non sarà così. Faccio un plauso a Castelli per aver recepito le necessità dei singoli territori. Imprescindibile anche la stabilizzazione del personale nei nostri uffici, perché siamo riusciti a creare delle strutture funzionanti e, con un continuo ricambio, si rischierebbe di dover sempre ricominciare da capo, rallentando la ricostruzione".

Soddisfatti, tra gli altri, anche Sante Capanna, sindaco di Montegallo, e il primo cittadino castignanese Fabio Polini. "Bene così – spiegano i due sindaci –. Si tratta di provvedimenti che vanno nella giusta direzione e che ci consentono di dare continuità al percorso di rinascita che abbiamo intrapreso". Tra gli altri emendamenti, infine, spiccano la neutralizzazione dell’Iva per la ricostruzione delle attività produttive e la semplificazione della ricostruzione pubblica, nonché l’utilizzo alternativo dei prezzari regionali.

Matteo Porfiri