Bene la Sutor, l’anno parte con un successo

Inizia nel segno di Nessi il nuovo anno della Sutor che batte Gualdo Tadino alla Bombonera nel match valevole per la diciassettesima giornata del girone di andata del campionato di Serie C, unica nel girone Marche-Umbria. Partita spigolosa e dura sin dalle prime battute con l’equilibrio a fare da protagonista, ospiti abili a trovare punti dentro l’area, sfruttando le lunghe leve e la dinamicità di Vukobrat, mentre la Sutor trova conclusioni da fuori con Quinzi e Contini, il primo parziale vede gli ospiti avanti di 1 lunghezza. Sorpassi e controsorpassi anche nel secondo periodo, Gasparini e Passarini confezionano il parziale di 6-0 che porta avanti i gialloblù, ma Gualdo reagisce e rimonta trascinata dal solito duo Vukobrat-Rossi. Le triple consecutive di Contini, Marchioli e Quinzi mantengono in scia Montegranaro 40-41 dell’intervallo lungo. Equilibrio, equilibrio e ancora equilibrio nella terza frazione di gioco con le due compagini che si rispondono colpo sul colpo, con la sola differenza che questo quarto finisce con la Sutor avanti per 58-55. Un ultimo quarto a due facce, primi otto minuti soporiferi con un paio di canestri per parte e il punteggio che segna 66-64 al 39’, Monacelli pareggia per Gualdo a 33” dalla fine, poi Gasparini nel traffico per il 68-66 quando i secondi mancanti sono 13. Marini è scaltro a trovare una falla nella difesa calzaturiera a pareggiarla di nuovo a 7” dalla fine. Poi Nessi riceve palla in punta dalla rimessa con una finta fa saltare il suo uomo e si libera per il tiro della vittoria che entra scatenando la festa dei tifosi sutorini presenti alla Bombonera.

Torna con una sconfitta abbastanza impronosticata, invece, il Porto Sant’Elpidio Basket da Assisi, con la compagine di coach Massimiliano Domizioli battuta nel supplementare per 79-76. I padroni di casa riescono ad agguantare l’over-time e nei 5’ aggiuntivi danno la spallata, sfruttando nel migliore dei modi l’assenza del lungo portoelpidiense Stanzani fuori per raggiunto limite di falli. I rivieraschi hanno gettato al vento una ghiotta opportunità per agguantare il 4° posto ma l’attuale classifica è sicuramente favorevole a Boffini e compagni.

’Furto con scasso’ al Palaspeca di San Benedetto da parte del Basket Venafro che porta a casa la partita all’ultimo secondo in un’azione viziata da una clamorosa violazione di passi commessa dal giocatore del Venafro Dekic dal cui errore si era poi generato il tap-in vincente di Paulinus sulla sirena. Esordio in panchina per l’Infoservice Sambenedettese di coach Remo Tempera nella prima gara del 2024 in cui i rossoblù privi di Attili (squalificato) hanno disputato una partita gettando il cuore oltre l’ostacolo a più riprese nonostante rotazioni ancora più accorciate e infortuni occorsi.

Minuti preziosi in campo per i prospetti 2006 Morgan Del Zompo e 2007 Nathan Marino, i quali hanno tenuto ottimamente il campo permettendo ai giocatori più importanti di rifiatare.

Ottima la qualità di gioco prodotta dai rossoblù che hanno dimostrato di avere già assimilato le richieste tattiche di coach Tempera.

Gara di sofferenza per i rossoblù dell’Infoservice costretti ad inseguire per tutti i 40 minuti ma con il merito di non aver mai mollato. Nel primo tempo sono stati determinanti i canestri di L’Innocente e di Bassetti a tenere i rossoblù in partita sul 34-41.

Nel terzo quarto Venafro scappava sul +13 quando saliva allora in cattedra Cardenas che deliziava il pubblico presente con giocate di una qualità mai vista in questa categoria. Nuova fuga del Venafro ad inizio quarto periodo sul +13 e nuova rimonta di Cardenas e compagni. Cardenas pareggiava la partita a un minuto dalla fine ed aveva la palla della vittoria a 15 secondi dalla fine con un tiro da tre punti respinto dal ferro. Rimbalzo Venafro e gli arbitri, fino a quel momento autori di una buona direzione di gara, prendevano l’abbaglio clamoroso e colossale che costava il supplementare ai rossoblù e regalava la vittoria al Venafro.

L’infrazione di passi di Dekic è chiara ed evidente in quanto il giocatore molisano muoveva nettamente e inequivocabilmente il piede perno nel tentativo di trovare lo spazio necessario per tirare. Quattro occhi e due fischietti erano impegnati a controllare il giocatore del Venafro in azione nel “rettangolo 3 basso di doppia competenza” (usando la terminologia in uso nella meccanica arbitrale); ci si chiede come sia possibile che non sia stata sanzionata l’evidente violazione di passi. L’Infoservice Sambenedettese Basket dovrà, ora, trovare la forza per risalire la china, forza che deve derivare dalla consapevolezza dall’aver fatto comunque una grandissima prova contro una squadra forte e completa come il Venafro, avendo sul campo meritato un ulteriore tiro per vincere o in alternativa il tempo supplementare. I rossoblù di coach Tempera torneranno in campo domenica 15 novembre sul campo del Termoli per la prima trasferta del 2024.