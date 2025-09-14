Bene Zoboletti e Candellori. Per Pezzola un errore, ma costa caro

Orsini 6 Un pomeriggio da spettatore. I compagni di squadra non lo aiutano ad evitare il gol. Sempre sicuro quando chiamato in causa con i retropassaggi.

Zoboletti 6,5 Al suo esordio in Serie C disputata una buona partita sia in fase difensiva che quando si propone in avanti. Suo il cross per il vantaggio di Eusepi. Su di lui ci si può sempre contare.

Pezzola 5,5 Si fa saltare con un sombrero da Fabrizi in occasione del gol del pareggio della Pianese. L’unico errore in novantasette minuti.

Dalmazzi 5,5 Da una sua disattenzione la Pianese poteva colpire con una ripartenza veloce. Lo salva Candellori che con un recupero in extremis chiude lo specchio della porta a Fabrizi solo davanti ad Orsini.

Tosi 6 Al rientro dopo l’infortunio si fa apprezzare per gli inserimenti in fase offensiva che meritavano miglior sorte. Si fa scavalcare dal pallone nell’azione del pari toscano.

Alfieri 6 Cuce e ricama il gioco ma anche lui ha delle responsabilità sul gol del pareggio della Pianese. Non legge bene la parabola del pallone rilanciato dal portiere della Pianese (dal 22’ st Lulli 6 E’ l’ex di turno. Prende il posto di Alfieri e svolge il compito assegnatoli senza infamia né lode).

Candellori 6,5 Il salvataggio su Fabrizi lanciato a rete vale come un gol realizzato. Al rientro si conferma elemento imprescindibile per il centrocampo rossoblù.

Martins 5 Un pesce fuor d’acqua. Praticamente non la tocca quasi mai. Deve adeguarsi alla categoria (dal 1’ st Marranzino 6 Incide più di Martins nell’economia del gioco della Samb. Si propone bene ma alcune volte sbaglia l’ultimo passaggio).

Tourè M. 6 Solito cattura palloni e grande dinamismo. E’ l’unico ammonito dell’incontro. Viene sostituito nella ripresa. (dal 13’ st Paolini 6: E’ il jolly di Palladini. Dove lo metti dà sempre il suo positivo contributo. Nel ruolo di sottopunta si fa apprezzare per alcuni spunti interessanti).

Tourè N. 6 Lotta come un leone su tutti i palloni. Sfiora anche il gol nel primo tempo. Con la sua fisicità si fa sentire in ogni parte del campo (dal 45’ st Battista sv In campo solamente nei sette minuti di recupero).

Eusepi 7 Secondo centro consecutivo in campionato. Il terzo se contiamo quello con la Vis Pesaro in Coppa Italia. Colpisce anche una traversa. E’ sempre nel vivo della manovra rossoblù. 37 anni e non sentirli. Gladiatore (dal 45’ st Sbaffo sv Anche lui in campo solamente per il recupero).

All. Mancinelli 6 Sostituisce lo squalificato Palladini in panchina e vede in campo una Samb propositiva e sempre viva nella costruzione della manovra. Si arrabbia tantissimo per il gol subìto al primo minuto di recupero del primo tempo a squadra schierata.

b.mar.