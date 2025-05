Benessere animale, apre lo sportello

A Monteprandone ha aperto lo sportello benessere animale, un servizio gratuito pensato per tutti i cittadini, dedicato alla gestione consapevole e responsabile degli animali da compagnia. Lo sportello sarà attivo presso la delegazione comunale in via delle Magnolie a Centobuchi, ogni primo martedì del mese, dalle ore 17 e 30 alle 19 e 30.

Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione delle associazioni A Zampe Scalze, Qua La Zampa e Cani Liberi, prevede la presenza di veterinari, volontari, educatori cinofili e consulenti felini che potranno offrire orientamento su questioni sanitarie, comportamentali e legislative, oltre a fornire assistenza per adozioni, gestione delle emergenze e dei casi di rinuncia.

"Il nostro obiettivo è promuovere una cultura del rispetto che parte dagli animali e si riflette sull’intera comunità, perché il benessere animale è anche benessere umano – affermano le referenti del progetto, Alice Agnelli, Elisa Pizzingrilli e Lorella De Angelis - Daremo grande rilievo all’adozione consapevole, accompagnando le persone nella conoscenza dell’etologia dell’animale con cui scelgono di convivere, per prevenire abbandoni e difficoltà. Crediamo che parlare di animali significhi parlare di educazione, salute pubblica, prevenzione e civiltà. Vogliamo anche dare visibilità e riconoscimento a chi ogni giorno si impegna per tutelare gli animali e la natura".

Sull’argomento è intervenuta anche la consigliera Meri Cossignani: "L’istituzione dello sportello conferma l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione verso i nostri amici animali, per molti cittadini ormai veri e propri membri del nucleo familiare. Tra i primi impegni, l’aggiornamento del Regolamento comunale sulla tutela animale approvato dal Consiglio nel 2013".

