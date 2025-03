Benessere e qualità della vita. Firmata la ’Carta di Ascoli’

Nonostante il forfait, in extremis, del ministro della Salute Orazio Schillaci, che si è però videocollegato per un saluto, ha preso il via con successo il forum ‘Inlife’. Ascoli, infatti, fino a domenica ospiterà una serie di incontri con relatori di fama internazionale e incentrati sulle future politiche in materia di salute pubblica. Tra i momenti clou di ieri pomeriggio, la sottoscrizione della ‘Carta di Ascoli’, che sancisce l’impegno dei firmatari a promuovere la qualità della vita per tutti. Si tratta di un documento ispirato alle più recenti acquisizioni scientifiche e alla visione umanistica del benessere, che si propone di diventare un punto di riferimento per tutti i progetti legati alla salute pubblica, all’alimentazione e alla sostenibilità. A sottoscriverla sono stati tutti i relatori che hanno preso parte all’incontro. "La sostenibilità, la salute e il verde pubblici sono tutti fattori che oggi sono imprescindibili nella pianificazione del futuro delle città – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti –: la Carta di Ascoli riassume tutto questo". "Questa iniziativa non è casuale – ha sottolineato l’assessore regionale alle attività produttive, Andrea Maria Antonini –. Di recente, nelle Marche è stata approvata una legge dedicata al benessere e alla qualità della vita, espressione di una visione ampia e strategica del governo regionale. Attraverso questa normativa, insieme alla legge sui borghi, intendiamo valorizzare modelli di sviluppo sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale, promuovendo le piccole realtà locali e il loro straordinario patrimonio di prodotti e stili di vita. La Carta di Ascoli contiene richieste mirate per gli amministratori – conclude Antonini - e avrà un impatto trasversale, influenzando anche i bandi pubblici, che stanno già iniziando a premiare le aziende impegnate in politiche di welfare". Presenti, al primo incontro di ieri pomeriggio, anche l’accademico Paolo Galli, il senatore Guido Castelli, il commissario per l’Area Carbon Giuseppe Vadalà, il rettore della Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, il governatore Francesco Acquaroli e il sottosegretario Luigi D’Eramo. Il forum riprenderà questa mattina alle 10, sempre al Filarmonici. Prevista, tra gli altri, la partecipazione del ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara. Domani, invece, dovrebbe essere presente il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, mentre domenica quello per la Famiglia Eugenia Roccella.

Matteo Porfiri