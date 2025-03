Benessere e sviluppo sostenibile. Quattro ministri ai Filarmonici

Undici panel tematici con relatori di fama internazionale, tre tavole rotonde e la sottoscrizione della Carta di Ascoli che sancisce l’impegno dei firmatari a promuovere la qualità della vita per tutti. Saranno questi i momenti più importanti di "InLife – International Quality Life Forum", l’evento che prenderà il via oggi in città, al Teatro Filarmonici, e che proseguirà fino a domenica. L’iniziativa nasce in seguito alla legge regionale del 2023 che ha riconosciuto le Marche come "terra del benessere e della qualità della vita". "Questa iniziativa non è casuale – ha sottolineato l’assessore regionale Andrea Maria Antonini in sede di presentazione-. Di recente, nelle Marche è stata approvata una legge dedicata al benessere e alla qualità della vita, espressione di una visione ampia e strategica del governo regionale. Attraverso questa normativa, insieme alla legge sui borghi, intendiamo valorizzare modelli di sviluppo sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale, promuovendo le piccole realtà locali e il loro straordinario patrimonio di prodotti e stili di vita. Vogliamo dare un nuovo impulso alle comunità locali, creando un’alternativa concreta alla frenesia della vita moderna". Oggi, nella giornata di apertura, a partire dalle 15 sarà presente il ministro della Salute Orazio Schillaci, oltre al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Domani, invece, ci sarà il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sabato Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, e domenica Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. Il programma prevede sei macro-aree tematiche che affrontano aspetti fondamentali della qualità della vita: la giornata odierna sarà dedicata alle Marche come Terra di Benessere e vedrà la presentazione della Carta di Ascoli e della prima legge del Benessere. L’appuntamento di domani sarà dedicato ad alimentazione e stili di vita, quello di sabato alle politiche giovanili e all’istruzione al mattino e nel pomeriggio ad agricoltura e ambiente. Domenica, infine, si parlerà di cultura e turismo sostenibile al mattino, mentre di lavoro e welfare aziendale al pomeriggio. Il forum si concluderà con le tavole rotonde dedicate al welfare aziendale e alle imprese sostenibili e il loro ruolo nella crescita personale e sociale.

Matteo Porfiri