’Benessere in comune’: il ciclo di incontri nella biblioteca

Prosegue nella biblioteca di Ripatransone il progetto ‘Benessere in comune’ con un ciclo di laboratori condotti da Alex Urso e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e co-finanziato dal comune di Ripatransone. Il ciclo di appuntamenti dal titolo ‘Dove comincia la città’, rivolto ai bambini dai 7 ai 14 anni, è iniziato lo scorso settembre. Durante il primo workshop, gli scatti dell’esperienza personale del singolo bambino, sono stati trasformati in piccole composizioni tridimensionali formate sommando ritagli appartenenti alla sfera privata con elementi fantastici estratti da vecchie enciclopedie. Il ciclo di laboratori è proseguito con una serie di appuntamenti l’ultimo dei quali ha visto i partecipanti dare vita a un grande diorama: un’opera collettiva in grande formato che raccontasse Ripatransone da una prospettiva fantastica e fortemente immaginativa. L’ambizione, anche in questo caso, era invitare le future generazioni riflettere sul loro ruolo attivo all’interno della comunità e del territorio che vivono, affinché possano sentirsi parte di un territorio, viverlo in maniera dinamica e fantasiosa, poiché secondo Urso è il modo migliore per non entrarci in conflitto e per prendersene cura.