Beniamino Cardines presenta ii libro ’Sirena bambina’

Oggi alle 17, presso la Sala Conferenze del Museo della Civiltà Marinara verrà presentato il libro ’Sirena Bambina’ , con l’intervento dell’autore Beniamino Cardines, edito da San Pino, catalogo Edizioni Paoline. L’ingresso è libero. L’evento è organizzato e dalla Fondazione Anffas Grottammare, insieme all’associazione Anffas Grottammare Aps e alla Cooperativa Anffas il Faro del Piceno ed ha il patrocinio del Comune di San Benedetto. "Il racconto viene proposto al lettore con un linguaggio semplificato, parla della diversità in termini inclusivi e fa largo uso del dialogo tra i personaggi, inoltre la storia è accompagnata da bellissime tavole, illustrate della pittrice Daniela D’Incecco – dice la presidente della Fondazione, Gabriella Ceneri – per questo ne abbiamo proposto la lettura ai nostri ragazzi, che sono rimasti entusiasti. Ho pensato quindi, insieme alla Presidente Maria Lauri, di organizzarne la presentazione, per condividere con il territorio l’impegno per l’inclusione sociale dei nostri ragazzi". La presentazione del libro sarà coordinata dalla giornalista Stefania Mezzina.