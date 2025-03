Sulla rotatoria di via Pasubio campeggerà la scritta ’Benvenuti a San Benedetto del Tronto’. Il Comune ha approvato la proposta di sponsorizzazione tecnica presentata dalla ditta La.Pla.Fer.Cart. Srl, che si occuperà della sistemazione e della manutenzione decennale della rotatoria Arrigo Boito, all’incrocio con Via Brodolini e Via San Giovanni. L’investimento totale ammonta a 32.000 euro, suddivisi tra 12.000 euro per i lavori iniziali e 20.000 euro per la manutenzione nei dieci anni successivi. Questo intervento si inserisce nel quadro normativo che consente agli enti pubblici di stipulare contratti di sponsorizzazione con privati per migliorare il decoro urbano, evitando complesse procedure di gara grazie all’importo inferiore ai 40.000 euro. Dal punto di vista urbanistico, il progetto è stato ritenuto conforme agli strumenti di pianificazione della città e la documentazione tecnica allegata è stata giudicata idonea. Tuttavia, nella rotatoria è presente un’antenna per l’illuminazione pubblica e la telefonia mobile, gestita da una società privata. La Giunta ha quindi stabilito che l’accesso all’antenna dovrà restare garantito per manutenzione o aggiornamenti tecnologici. Sul piano amministrativo, la sponsorizzazione è stata inclusa nel bilancio di previsione 2025-2027. La gestione del progetto sarà affidata all’Area Lavori Pubblici e Patrimonio, con il coordinamento della dottoressa Anna Maria Rinaldi e del Geometra Lanfranco Cameli.

e.l.