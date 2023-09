A Castorano, è in programma sabato, alle 17, l’incontro ‘Benvenuto autunno’. L’iniziativa si svolgerà presso il Parco di Via del Sole (in caso di maltempo invece verrà spostato nella biblioteca). L’iniziativa è organizzata dall’organizzazione Nati per Leggere. Si tratta di un incontro di letture condivise e di promozione della lettura in famiglia in età prescolare 0-6 anni organizzato dal Comune. L’ingresso è libero su prenotazione. Info 073687132.