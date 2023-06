Berlusconi e Ascoli Dalla politica al calcio Quando Barbuti rovinò il suo debutto al Milan

Silvio Berlusconi, deceduto ieri all’età di 86 anni è legato alla città di Ascoli non solo in qualità di Presidente del Milan, ma anche per il suo ruolo di Leader di Forza Italia e per la sua caratura imprenditoriale. Impossibile, infatti, dimenticare che proprio Berlusconi volle realizzare lungo la zona industriale di Ascoli, una sede distaccata degli studi di produzione di Canale 5 che diede lavoro a decine di ascolani prima di diventare punto di riferimento per tutte le reti Mediaset. E poi la politica con i sindaci Nazzareno Cappelli e Piero Celani, il consigliere regionale Umberto Trenta, l’assessore Donatella Ferretti e i consiglieri Alessio Pagliacci, Alessia Serrao e Claudia Regoli che hanno sempre portato avanti le idee berlusconiane. Proprio l’ex sindaco e presidente della Provincia Piero Celani, lo ha ricordato: "Questo è un momento difficile e di sconforto – ha ammesso –. Se ne va un uomo che ha fatto del bene al nostro Paese. Diceva sempre di amare l’Italia ed effettivamente era così. Dimostrava di avere a cuore il paese, in modo incredibile, in ogni singola circostanza".

E poi il calcio con l’Ascoli che rovinò il debutto di Silvio Berlusconi presidente, con l’espulsione di Ruud Gullit e quello straordinario pareggio conquistato dall’Ascoli di mister Giampaolo con gol di Mirko Cudini sotto il diluvio. Un risultato che Berlusconi non gradì a tal punto che ripeteva che quel pareggio ad Ascoli alla prima giornata su un campo impraticabile, era costato al Milan lo scudetto. Silvio Berlusconi e Costantino Rozzi però erano grandi amici. Due imprenditori illuminati, prestati al calcio con visioni magari diverse, ma con la stessa passione che smuoveva le masse. Berlusconi a suon di colpi di mercato, di stranieri strapagati, di scudetti e di coppe, Rozzi con la sua grinta, con la sua politica contro il calcio degli stranieri e dei procuratori e la sua continua battaglia contro le squadre metropolitane. Ma vederli fianco a fianco allo stadio era davvero un piacere. E lo fu anche quel giorno, quel 14 settembre 1986, quando Silvio Berlusconi iniziò la sua prima stagione in serie A da presidente del Milan. Allo stadio Meazza-San Siro c’erano 60 mila spettatori. Il nuovo Presidente del Milan atterrò sul prato di San Siro in elicottero mentre risuonava la ‘Cavalcata delle Valchirie’ e Cesare Cadeo scandiva la cerimonia. Il centravanti bianconero per l’occasione era un bomber di provincia e di serie minori, e che mai aveva giocato in serie A. Ma quel giorno Massimo Barbuti scrisse una delle più belle pagine della storia ultracentenaria dell’Ascoli Calcio. "Una rete che mi fruttò 8 milioni – ha poi raccontato l’ex attaccante bianconero – con il premio partita che mi fu pagato dall’incredulo, ma entusiasta Costantino Rozzi. Una domenica di gloria dopo una partita vissuta tutta a difendere il prezioso 0-0 poi Brady conquistò un pallone e con il suo magico sinistro mi lanciò in profondità. Al secondo rimbalzo da posizione angolatissima non ci pensai su due volte e tirai in porta. Presi la palla di collo pieno, mentre calava, con tutta la forza che avevo. Ne venne fuori una parabola strana con la sfera che si abbassò in maniera repentina andandosi ad infilare a fil di palo alle spalle del portiere Galli. Mi resi conto del gol soltanto quando venni travolto dall’abbraccio dei compagni. Rovinammo la festa del debutto a Berlusconi e ogni volta che poi l’ho incontrato me lo ha sempre ricordato: Diavolo di un Barbuti!!!".

Valerio Rosa