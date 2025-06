Bersani presenta il suo libro a Pagliare giovedì alle 17.30

Pier Luigi Bersani sarà nella Pinetina di Pagliare del Tronto, dopodomani, alle 17.30 per presentare il suo libro ’Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la storia’. Il volume dell’ex segretario del Partito Democratico è il frutto di numerosi incontri con studenti e giovani militanti in tutta Italia, e si propone come un invito a ripensare il ruolo della politica nella società attuale. Non un semplice saggio autobiografico, ma un confronto schietto, a volte ruvido, con le contraddizioni del presente e le responsabilità del futuro. Appuntamento per giovedì pomeriggio.