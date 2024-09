Bertoli, Placido e chiusura con Ron. A Villa Pigna torna ‘Agricultura’

Convegni dedicati alle tematiche ambientali, laboratori per grandi e piccini, degustazioni, mercatini di prodotti biologici, aree giochi e soprattutto tanti ospiti d’eccezione: su tutti Ron, che si esibirà nella serata conclusiva. È tutto pronto, a Folignano, per la sesta edizione di ‘Agricultura’, il ‘green festival’ che ormai è diventato un appuntamento fisso per quanto riguarda l’estate picena. La kermesse andrà in scena nella popolosa frazione di Villa Pigna nel prossimo weekend, da venerdì a domenica. Il Comune di Folignano, guidato dal riconfermato sindaco Matteo Terrani e dall’assessore alla cultura Laura Addis, ha allestito un programma ricco, con tutti i vari momenti che saranno come sempre ad ingresso gratuito grazie all’operato svolto dalla ‘Seventeen Eventi’ di Massimo Croci. Negli ultimi due anni, Agricultura ha riscosso complessivamente oltre ventimila presenze. Nel 2022 il paese venne invaso da visitatori per il concerto finale dei Nomadi, mentre lo scorso anno fui la volta di Edoardo Bennato incantare, con la propria musica, gli spettatori.

Quest’anno, come detto, la serata conclusiva verrà affidata a Ron, con il concerto del noto cantautore in programma domenica dalle 21. Per quanto riguarda gli altri ospiti, venerdì sera salirà sul palco Alberto Bertoli, con uno show che riproporrà i grandi classici del padre Pierangelo e dei brani inediti dello stesso Alberto. "Ci aspetta una serata tra rock e dinamismo, classici rivisitati, ma soprattutto grandi temi e storie tra padre e figlio – spiegano gli organizzatori –. Un lungo concerto in cui, siamo certi, sentirete Alberto vicinissimo grazie al potere della sua narrativa e della sua musica". Sabato sera, poi, sarà ospite di ‘Agricultura’ il grande attore Michele Placido. "Stanno arrivando tre giorni esplosivi con eventi culturali, intrattenimento, concerti, degustazioni e tanto altro – conferma il sindaco Matteo Terrani –. Insomma, invito tutti a partecipare alla sesta edizione di un evento che è cresciuto sempre di più. Vi aspettiamo numerosi a Folignano".

Oltre ai tre super ospiti i cui nomi sono stati già svelati, nel corso dei tre giorni ci saranno anche altri momenti musicali e legati allo spettacolo, con il programma definitivo e completo che verrà svelato nel corso delle prossime ore sulle pagine social della kermesse.

Matteo Porfiri