Bianca Speca presenta la squadra

Il 19 maggio nella biblioteca comunale, la candidata sindaco al Comune di Castorano, Bianca Speca, ha presentato la squadra e il programma elettorale della lista ’Obiettivo Comune’ in vista delle prossime elezioni comunali, che si terranno l’8 e il 9 giugno prossimi. Tante le persone intervenute per l’occasione, la candidata sindaco Speca ha ribadito la volontà di lavorare per un cambio di passo, affinché il paese possa far un salto di qualità: "Vogliamo una Castorano che torni a farci sognare di nuovo – ha detto la candidata –, una Castorano che merita sicuramente di più e che non si accontenterà più del compitino. In poche parole il progetto per una nuova Castorano che abbiamo messo nero su bianco sul nostro programma, saranno le persone a fare la differenza. Castorano ha grandi potenzialità".