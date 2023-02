Bianco Airone, continua la gara di solidarietà

Il Circolo Nautico ha consegnato alla presidente dell’associazione Bianco Airone, Ornella Vallesi, la somma di 1800 euro, raccolta per mezzo delle offerte elargite dai visitatori del presepe realizzato al molo sud, dall’ormeggiatore Patrizio Corsi, che è riuscito a coinvolgere anche alcuni sponsor, somma destinata a contribuire al pagamento del dispositivo Scalp Cooler già consegnato al reparto di Oncologia dell’ospedale Madonna del Soccorso, finalizzato a ridurre l’alopecia tra gli effetti collaterali della chemioterapia, che a livello psicologico grava in particolare sulle donne. Alla consegna erano presenti anche il responsabile degli eventi e manifestazioni del Cns, Giuseppe Mattetti e alcuni dei volontari della meritoria Bianco Airone. "Non posso che dirvi solo grazie" ha dichiarato la presidente Vallesi, mentre il presidente Igor Baiocchi ha fatto notare come "ogni anno nel bilancio del nostro circolo figura una voce destinata a contribuire alle attività sociali del nostro territorio, del quale siamo parte integrante e al quale apparteniamo. La solidarietà appartiene al Circolo Nautico e siamo lieti di poter condividere i nostri spazi con la città". Il presepe realizzato da Corsi al Molo Sud, ha compiuto i dieci anni, ha richiesto oltre due settimane per vedere la luce e ha fruttato oltre 350 euro, tramite il bussolotto delle offerte dei visitatori, mentre l’altra parte del contributo è giunto grazie agli sponsor che hanno collaborato per la realizzazione del presepe e alla generosità di alcuni soci del Cns.

s. m.