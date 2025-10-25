Bianconeri, caccia al blitz:: "Sappiamo che sarà tosta"

Nel giorno dell’attesissimo derby di Serie C tra Ascoli e Samb, l’Atletico Ascoli domani sarà di scena a Chieti per una sfida altrettanto importante. I bianconeri del Patron Graziano Giordani, infatti, saranno di scena nello ‘storico’ stadio ‘Guido Angelini’ per affrontare i neroverdi abruzzesi. Archiviata con amarezza la Coppa Italia dopo la sconfitta ad Ancona che ha decretato l’eliminazione della compagine ascolana, ora sarà necessario concentrarsi sul campionato e dare continuità alla rimonta iniziata la settimana scorsa con tre vittorie consecutive dopo le altrettante sconfitte. Un ko amaro perché come avvenuto in campionato contro i dorici, l’Atletico Ascoli al ‘Del Conero’ non ha demeritato e ha sfiorato più volte il gol senza riuscirci, colpendo anche un clamoroso palo con Forgione poco prima della rete del vantaggio dei biancorossi di casa. Un Atletico bello e sfortunato, come spesso si è visto purtroppo in questo inizio della stagione di Serie D. I bianconeri di mister Simone Seccardini hanno dimostrato ancora una volta di soffrire quando si trovano di fronte squadre esperte e smaliziate. Lo si era visto contro L’Aquila, contro il Notaresco, contro il forte Ostiamare che viaggia a punteggio pieno e appunto contro l’Ancona. La trasferta di domani a Chieti con la gara che visto il ritorno all’ora solare inizierà alle 14.30 chiuderà una serie di impegni decisamente complicati. "Mi è dispiaciuto uscire dalla Coppa Italia – ha commentato il tecnico Seccardini – perché ci aveva permesso di avere visibilità con piazze importanti come Macerata, Foligno e Ancona, cosa che per una squadra come la nostra, che vuole creare valore, è determinante". E in effetti in questo inizio di stagione Seccardini si è spesso soffermato sul valore aggiunto che hanno le compagini che hanno una storia societaria rapportandola con la giovinezza dell’Atletico Ascoli che solo da poco si è affacciato nelle categorie più accreditate. "Le prestazioni ci sono sempre state – ha proseguito Seccardini – ci sono mancati i risultati, ma queste tre vittorie consecutive in campionato hanno restituito parecchie certezze ai miei ragazzi. Sappiamo che il Chieti è una squadra tosta e che ci vorrà il miglior Atletico per tornare a casa con punti importanti".

Valerio Rosa