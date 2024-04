Biblioteca d’autore con Luca Viozzi

Domenica alle 18 nella biblioteca comunale ’Don Gerardo Di Girolami’ di Cupra Marittima, si terrà il 3° appuntamento di ’Biblioteca d’autore 2024’. Dopo aver conquistato il pubblico con il suo primo successo, ’Delitto sotto le torri’, Luca Viozzi torna a sedurre gli amanti del genere giallo con ’Il terzo segreto’. Ambientato a San Benedetto, il romanzo riprende le avventure del sagace commissario Filippo Salviati, erede moderno di una lunga tradizione di investigatori astuti e determinati. Con ’Il terzo segreto’, Viozzi descrive con lo stile del giallo i lati più oscuri della società, mostrando come il crimine possa annidarsi nelle pieghe sottili della quotidianità e come la lotta per il trionfo della giustizia sia un percorso in salita, pieno di ostacoli e trabocchetti. Dialogherà con l’autore Emily Verdecchia. Sarà presente l’editore Simone Giaconi. L’evento è ad ingresso gratuito.