Bici, dal mare alla collina. Un progetto per tre Comuni

Ottantamila euro del ministero per il progetto ‘I sentieri di Cupra e Flora’ al comune di Cupra Marittima (capofila) in partenariato con i comuni di Massignano e Montefiore. Un’iniziativa ambiziosa volta a valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e sportivo dei territori coinvolti attraverso la promozione della mobilità ciclabile e del cicloturismo. Il Comune, insignito di Bandiera Gialla per il quinto anno consecutivo, è risultato vincitore del bando ‘Bici in Comune’, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, per il tramite di Sport e Salute S.p.A. e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci). Il finanziamento di 80.000 euro sarà impiegato per la promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo non solo in territorio cuprense ma anche nei comuni di Massignano e Montefiore dell’Aso, partner del progetto che ha visto Cupra al settimo posto fra 853 Comuni partecipanti e primo tra gli enti della regione Marche. Ai tre comuni partner si aggiunge la collaborazione strategica di importanti associazioni locali come Asd Fuori di Sella, pro loco di Cupra Marittima e l’Associazione Cuprense Operatori Turistici, (Acot). Le azioni previste dal progetto si articoleranno su tre linee di attività principali: realizzazione di nuovi percorsi cicloturistici tematici digitalizzati attraverso una piattaforma dedicata per tutti e tre i comuni; riqualificazione dei percorsi cicloturistici ‘Anelli Piceni’, con interventi sulla segnaletica e una nuova veste digitale. I comuni di Cupra e Massignano potranno realizzare interventi migliorativi delle piste ciclabili rientranti nella Ciclovia Adriatica; realizzazione di iniziative volte a promuovere il cicloturismo e la mobilità ciclabile coinvolgendo cittadinanza e turisti con eventi come ciclo passeggiate tematiche e corse ciclistiche per bambini. Il progetto si propone di promuovere la cultura della bicicletta e investire nel benessere della comunità e dei turisti e valorizzare il territorio in chiave sostenibile, attirando nuovi segmenti di mercato legati allo sport e alla natura; Creare una rete di collaborazione tra i comuni. Con ‘I Sentieri di Cupra e Flora’, l’intero territorio si prepara a un futuro all’insegna del benessere e della sostenibilità. Marcello Iezzi