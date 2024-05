Bici in centro, il Pd all’attacco di Tofoni

Troppo ‘ghiotte’ per il Pd locale, le dichiarazioni di Diego Tofoni, presidente del consiglio comunale, irritato e indignato per la scelta ‘dissennata’ della giunta di promuovere, senza alcuna concertazione, il Cycling Festival e blindare il lungomare per un intero fine settimana, per non metterci il carico. Tanto più che Tofoni "è un nostro ex iscritto" precisa la segretaria Pd. Sulla scorta del j’accuse di Tofoni verso i suoi, "la riflessione sorge spontanea: alla prima difficoltà la maggioranza si scioglie come neve al sole". "Tofoni parla di mancanza di comunicazione tra la giunta e i componenti della maggioranza che a suo dire, non erano a conoscenza della tre giorni di ciclismo – rileva il Pd elpidiense – per poi chiedere un cambio di marcia della giunta sui temi più caldi, parlando di assessori più impegnati nelle passerelle che sui problemi. Fatichiamo a credere che queste parole provengano dalla seconda carica istituzionale cittadina". Tuttavia, "da un anno a questa parte, abbiamo più volte rimarcato l’assoluto immobilismo o lo ‘Zero assoluto’ dell’azione politica di Ciarpella & c che, oltre a beneficiare dei progetti messi in cantiere da chi li ha preceduti, poco hanno fatto". Sull’evento sportivo oggetto della diatriba "bene la scelta di portare in città una manifestazione con 600 atleti e team al seguito ma "va rivista la comunicazione sugli aspetti organizzativi e, soprattutto, la mancata concertazione con le realtà commerciali e imprenditoriali che se messe in condizione e con iniziative mirate, avrebbero patito meno gli effetti negativi del lungomare chiuso per tre giorni. Molto negativo il nostro giudizio sul primo anno di questa amministrazione e, l’uscita di Tofoni certifica una spaccatura a nostro avviso, difficile da sanare".