’Bici in Comune’, il patto tra Cupra, Massignano e Montefiore

La giunta comunale di Cupra Marittima ha deliberato la partecipazione al bando ‘Bici in Comune’ promosso dal Ministro per lo Sport. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la mobilità ciclabile e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e come alternativa ecologica ai mezzi di trasporto tradizionali, riducendo l’inquinamento e migliorando la qualità della vita nelle città.

La proposta progettuale presentata vede protagonisti i comuni di Cupra Marittima (capofila) Massignano e Montefiore dell’Aso. Le azioni che sono state individuate rientrano nel cluster 2, di cui fa parte il comune di Cupra Marittima e verranno realizzate attraverso le tre linee di attività consentite che avranno come oggetto: