Biciclette e rifiuti zero. Grottammare si vuole confermare green

Con l’inizio dell’anno i comuni sono invitati a confermare o meno l’adesione alle varie associazioni che, in un certo modo, mettono in vetrina le peculiarità dei territori. Negli ultimi giorni il comune di Grottammare ha rinnovato l’adesione alla Fiab (federazione italiana amici della bicicletta) che concede la bandiera gialla di comuni ciclabili (1.700 euro in 3 anni). L’amministrazione ha rinnovato anche l’adesione all’associazione La mia scuola a rifiuti zero, con sede a Castignano (1700 euro per il 2024), le cui buone pratiche messe in atto nelle scuole contribuiscono ad alzare il punteggio per l’ottenimento della bandiera blu. Rinnovata anche l’adesione a Reti comuni sostenibili (2.400 euro per il 2024). Anche questa certificazione aiuta al conseguimento della bandiera blu. Va aggiunto, a ogni modo, che Grottammare ha anche tutti i requisiti per restare nei Borghi più belli d’Italia, per le Vele di legambiente, per le Spighe verdi, la bandiera lilla e, ovviamente, per la Bandiera blu.