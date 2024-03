Biglietti già in vendita. Per la giostra del 13 luglio

In largo anticipo rispetto agli anni passati, sono già in vendita da ieri i biglietti per assistere alla Quintana in notturna del prossimo 13 luglio e all’edizione della tradizione prevista invece per il 4 agosto. I prezzi sono rimasti invariati: la gradinata est (ovvero il prato) costa 15 euro, la gradinata nord 18 euro, la tribuna laterale 35 euro e la tribuna centrale numerata 50 euro. Come sempre, poi, previste anche le tariffe ridotte per i bimbi di età inferiore ai sei anni (25 euro la tribuna centrale, 17,50 euro la tribuna laterale e un euro per le due gradinate). I biglietti sono in vendita alla biglietteria di piazza del Popolo, ma dal 6 aprile scatterà anche la vendita online. Cresce l’attesa, dunque, per le edizioni che celebreranno il Settantennale della rievocazione storica e nei prossimi giorni sono attese novità anche per alcuni eventi collaterali che il consiglio degli anziani e i sestieri stanno ideando per arricchire ulteriormente l’estate ascolana. Per quanto riguarda i cavalieri, invece, questi torneranno in pista il 13 e il 14 aprile, quando al campo dei giochi ‘Squarcia’ andrà in scena un’altra sessione di prove a porte chiuse. Nello stesso weekend, poi, saranno coinvolti anche gli sbandieratori e i musici, visto che andrà in scena il torneo ‘Piceno Flag’, organizzato da Porta Solestà e Sant’Emidio, con la partecipazione di tanti gruppi provenienti da ogni parte d’Italia. Infine, prosegue l’iniziativa ‘Il sociale nel segno della tradizione’, giunta alla terza edizione e promossa sempre dai sestieri gialloblù e rossoverde. Dopo il primo appuntamento, che si è svolto a metà marzo quando il dottor Domenico D’Elia, responsabile del comparto ecografico della Lilt di Siena, ha effettuato visite e controlli ecografici gastroenterologici gratuiti al sestiere di Porta Solestà, fervono i preparativi per il secondo momento clou del progetto. Il 13 aprile, infatti, nell’area archeologica del palazzo dei Capitani, sarà inaugurata la mostra ‘Cicatrici rivelate’, che resterà aperta fino al 25 dello stesso mese. E’ una raccolta di suggestive fotografie con modelle estremamente particolari: donne che hanno accettato di mostrare i segni che portano sui loro corpi, causati sia da interventi chirurgici che da incidenti di varia natura. Il 20 aprile ci si sposterà a Montegallo: il senologo Andrea Stella dedicherà la giornata ai controlli per la prevenzione del tumore al seno. L’ultimo appuntamento si svolgerà l’11 maggio a Venarotta, dove il neurochirurgo Sandro Carletti, di fama internazionale, terrà una conferenza sul mal di testa. Carletti spiegherà quando preoccuparsi e come approfondire con appositi esami. Tutte le iniziative, ovviamente, sono gratuite. Matteo Porfiri