Biker cade rovinosamente e un escursionista ha un malore: salvati dal Soccorso Alpino

Ascoli, 23 febbraio 2025 – Un biker è rimasto vittima questa mattina di una rovinosa caduta dalla mountain bike mentre percorreva il sentiero dei Longobardi nei boschi di Castel Trosino, in provincia di Ascoli Piceno).

A prestare i primi soccorsi al 70enne ascolano sono stati gli uomini della stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Spelologico Marche che hanno attivato anche l’elicottero Icaro 02.

La squadra di terra del Soccorso Alpino nel frattempo si è portata sul luogo dell’incidente e, in collaborazione con i vigili del fuoco, ha stabilizzato e trasportato il paziente in una zona in cui l’elicottero potesse evacuare tramite verricello.

L’uomo è stato successivamente rivalutato sul posto dal medico anestesista- rianimatore, componente dell’equipaggio di Icaro 02 e successivamente issato a bordo. E’ stato quindi trasferito presso l’ospedale Torrette di Ancona.

Malore per un escursionista

Una altra squadra della stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è intervenuta questa mattina, contemporaneamente l’intervento di Castel Trosino, nei boschi sopra Faete (Ascoli Piceno) per un escursionista che ha accusato un malore.

L’ uomo è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche e dai Vigili del Fuoco. Una volta stabilizzato è stato trasportato fino all’ambulanza del 118.