Biker cade nel sentiero: grande paura

La stazione di Ascoli del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuta intorno alle 14 a Colle San Marco per un biker caduto sul Sentiero della Memoria. Le discese in percorsi fra alberi e dossi negli ultimi anni hanno calamitato l’attenzione e alimentato la passione di molti ciclisti amanti non solo delle uscite in bici, ma anche di natura e percorsi accidentati che regalano scariche di adrenalina se affrontate a velocità sostenuta, grazie a ripide discese e dislivelli, anche importanti. Nascondono delle insidie e occorre grande perizia nell’affrontarli. Nell’impatto a terra, piuttosto rovinoso, il mountain biker purtroppo ha riportato la sospetta frattura di bacino. Per raggiungerlo e recuperalo è stato necessario il pronto intervento dalle squadre del Cnsas e dei Vigili del Fuoco. È stato attivato l’elisoccorso regionale Icaro 2, che ha stabilizzato e recuperato il paziente tramite verricello per poi affidarlo alle cure dei sanitari.