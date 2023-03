Bikers ripani protagonisti anche alle Strade bianche

Gli Avis Bikers dei Colli Ripani hanno preso parte alla Gran Fondo Strade Bianche, la gara ciclistica di Siena che ha richiamato ben 6.500 partenti da tutto il mondo attraverso un percorso avvincente su fondo misto di asfalto e sterrato. Una grande occasione di visibilità per tutto il giovane team di Ripatransone, capitanato dal presidente Michele Straccia e rappresentato da altri 8 membri della squadra. Durante il weekend senese, i partecipanti ripani hanno avuto il piacere di incontrare Paolo Bettini, leggenda del ciclismo italiano. Il ’grillo’ non ha esitato ha raccontare un appassionante episodio legato alla sua prima partecipazione della Tirreno Adriatico nel 1997. "Per me Ripatransone è stata inizialmente uno shock, poi una piacevole scoperta. Uno shock perché alla mia prima Tirreno Adriatico nel ‘97, neo professionista, ho sventolato su quei colli tutto il giorno e a Ripatransone, all’ultimo gran premio della montagna, perché poi si scendeva verso il mare a San Benedetto, mi sono agganciato al primo gruppo di una ventina di ciclisti. Ritirati tutti. Abbiamo finito la tappa in 25".