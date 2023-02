Bilancio, alta tensione in consiglio

L’urlo e il furore. L’uno di Giorgio De Vecchis, l’altro di Luciana Barlocci. Sul bilancio preventivo il consiglio si scatena, ed anzi si trasforma in una battaglia fra il sindaco Spazzafumo e la minoranza. Nessuna esclusione di colpi e, a parte le pistole, San Benedetto somiglia sempre di più alla Tombstone di John Ford. La discussione sul previsionale di febbraio, come di consueto, è un fiume in piena e la maggioranza riesce ad approvare il documento con un margine di 14 voti a favore, contro 11 sfavorevoli. Tra questi ultimi, figura anche Barlocci, che ancora siede tra i banchi di Rivoluzione Civica e della maggioranza: a lei spetta il monologo più forte, che da molti viene bollato come colpo di teatro. Ma, si sa, il teatro spesso si rende spunto di riflessione su quanto accade nella realtà: "Da 15 anni, in questa città, c’è un convitato di pietra: la piscina esterna – afferma la consigliera – La compagine che ha sostenuto Spazzafumo è quella che maggiormente ha parlato di quest’opera, e si è impegnata a realizzarla: ricordo che abbiamo partecipato al bando sport e periferie. Voi oggi sapete che il bando è perso, ma non riferite alla città. E oramai sono 13 giorni che attendo l’accesso agli atti richiesto, cosa per la quale mi sono rivolta al prefetto". De Vecchis invece punta tutto sul Ballarin: "All’architetto Canali è stato fatto il contratto disciplinare d’incarico? Io lunedì vengo a controllare, e se il disciplinare non si trova mi rivolgerò alle autorità".

Il documento citato, infatti, è atto necessario per qualsiasi commissione esterna. Paolo Canducci (Verdi) rimarca come nell’illustrazione del bilancio non sia stato fornito alcun dato sulla lotta all’evasione: "Quali sono le iniziative per incassare il credito pregresso? E il piano delle opere pubbliche? Al terzo anno non c’è nulla: è ridicolo. O forse significa che pensate di tirare i remi in barca nel 2024". In tal senso, l’ex sindaco Pasqualino Piunti propone di riunire la commissione bilancio ogni tre mesi per rappresentare lo stato dell’arte sul recupero dei crediti. Nel rispondere, il sindaco Spazzafumo non chiarisce la situazione sul disciplinare d’incarico, ma afferma che "sul Ballarin si andrà avanti con quello che si è deciso di fare". La conclusione del sindaco verte sui fondi perduti: "Sul Pnrr ho scritto alla regione dicendo che siamo stati penalizzati. Spero che ci dia una mano. Il programma di mandato per noi è la Bibbia, e per realizzarlo abbiamo deciso, mesi fa, di riorganizzare la macchina comunale".

Giuseppe Di Marco