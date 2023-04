"Bilancio anomalo, pronte segnalazioni alla Corte dei Conti"

È un bilancio "anomalo", quello setacciato dai consiglieri di centrosinistra e che verrà prima discusso e poi votato nel consiglio comunale di sabato. Per Paolo Canducci, Aurora Bottiglieri ed Annalisa Marchegiani, le delibere del consuntivo andrebbero ritirate e modificate perché rispettino i dettami di legge. Se ciò non verrà fatto, è possibile che i tre di minoranza inviino una segnalazione alla Corte dei Conti. Ma cosa andrebbe rivisto nel bilancio? Il primo rilievo viene fatto riguardo la destinazione del ‘tesoretto’ di circa 3 milioni. "A nostro avviso questa delibera non rispetta le norme del Tuel – afferma Canducci - Le somme indicate come destinazione dell’avanzo sono spese correnti ripetitive, ma l’avanzo non può essere destinato in tal senso: il Tuel, a tal proposito, elenca una serie di priorità tassative. La prima finalità è la copertura dei debiti fuori bilancio; se questi non ci sono, si può investire negli equilibri di salvaguardia, poi si possono prevedere spese di investimento e infine, se queste non ci sono, spese a carattere non permanente e per l’estinzione anticipata dei prestiti. Nessuna di queste priorità riguarda la spesa corrente a carattere permanente e, secondo noi, la spesa per sport e turismo, commercio, cartellone estivo è a carattere permanente". Il tesoretto, insomma, non potrebbe avere queste destinazioni. Non finisce qui. La seconda critica, forse ancora più importante, riguarda il rendiconto: "In questa delibera - prosegue Canducci - Non c’è la doppia asseverazione di debiti e crediti nei confronti delle società partecipate. In commissione bilancio si disse che questa non era obbligatoria, ma noi abbiamo scritto alle partecipate e abbiamo scoperto che la Multiservizi, la Picenambiente e la Start hanno risposto al comune settimane fa. Ritengo grave questa mancanza di trasparenza". Del medesimo avviso anche Bottiglieri: "Inizialmente avevamo assicurato il nostro appoggio a Spazzafumo – aggiunge la consigliera di Pd, Articolo Uno e Nos - ma mi sono resa conto che questo non è più possibile. Mi sento di dire che siamo di fronte all’ennesima dimostrazione d’incapacità di questa amministrazione". Il tutto potrebbe avere delle conseguenze importanti: "Abbiamo scritto all’organo revisore e ora attendiamo il suo parere – conclude la Marchegiani – dopodiché, sulla base di quello che emergerà, ci comporteremo di conseguenza. Laddove l’amministrazione decidesse di impegnare queste somme senza rispettare il dettato normativo, valuteremo di segnalarlo alla Corte dei Conti".

Giuseppe Di Marco