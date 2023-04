Bilancio, Canducci: "Un vero pasticcio"

"Si invita l’ente ad assumere senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie e di valutare l’impatto di tali differenze già in sede di rendiconto 2022". È con queste parole che l’organo di revisione del comune esorta l’amministrazione ad acquisire dati certi sulle posizioni finanziarie nei confronti delle società partecipate. La nota è stata inserita in un emendamento della consigliera Barlocci – poi bocciato – alla delibera di rendiconto di bilancio, discussa e approvata nel consiglio comunale di ieri. Un’approvazione che però è costata molto alla maggioranza, che ha dovuto incassare critiche pesanti da parte dell’opposizione in emiciclo. Si ricorderà, infatti, che alcuni giorni fa il blocco di centrosinistra aveva chiesto di modificare la delibera sul rendiconto in quanto priva delle asseverazioni debiti-crediti. In consiglio, parte di queste asseverazioni sono state inserite, ovvero quella di Ato 5, Ata Rifiuti, Picenambiente e Ciip. In quest’ultimo caso, però i dati discordano: per il comune, il debito ammonta a circa 196mila euro, mentre per il consorzio solo 30mila.

Una disparità che ha destato i malumori della minoranza, secondo cui sul bilancio mancherebbe adeguato controllo da parte dell’amministrazione. Va infatti aggiunto che al comune sono pervenuti prospetti non asseverati dal Consorzio Universitario Piceno, Centro Agroalimentare, Picenambiente Energia, Picenambiente srl, Start spa, Start Plus, Piceno Consind. Fondazione Asilo Merlini, Bim Tronto, Consorzio Italiano Biglietterie Autolinee, Fondazione Libero Bizzarri, Hydrowatt, Tiburtina Bus srl, invece, non hanno inviato nulla. "Questo bilancio è un grosso pasticcio – ha tuonato Paolo Canducci - Non si capisce perché questa amministrazione, a cui abbiamo teso una mano, stia andando contro un muro. Il rendiconto era sbagliato, l’emendamento è ancora peggiore". Posizione sposata anche da Giorgio De Vecchis, che lo ha bollato come "non votabile". Dello stesso avviso anche la destra, che ha proposto, attraverso l’ex sindaco Pasqualino Piunti, di rinviare il punto. Momento teso, quello della votazione: solo 12 consiglieri hanno consentito all’amministrazione di andare avanti, visto che la superstite di Rivoluzione Civica, Silvia Laghi, si è astenuta. Ma cosa sarebbe successo se Annalisa Marchegiani, ieri assente, avesse votato contro il bilancio? "Questa è la prima volta che si porta in consiglio una riconciliazione dei debiti e crediti delle partecipate – ha concluso l’assessore al bilancio Domenico Pellei – il nostro è un bilancio trasparente".

Giuseppe Di Marco