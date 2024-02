Bilancio, c’è un avanzo da record

È un avanzo da record, quello che il comune sta per approvare con il bilancio previsionale che andrà in consiglio il 2 marzo. Ben 10 milioni, in gran parte vincolati nelle opere pubbliche previste, ma si tratta comunque di risorse ingenti che hanno suscitato perplessità nell’opposizione. I dettagli del bilancio sono stati esposti ieri sera in commissione dall’assessore Domenico Pellei, e sulla parte dell’avanzo 2023 ha attirato le critiche di Giorgio De Vecchis: "Se si stima un avanzo di 10 milioni mi pare evidente che gli obiettivi di spesa previsti nel 2023 non sono stati raggiunti – afferma il consigliere – Le risorse del preventivo vanno stimate e poi spese, quindi molto probabilmente c’è un ritardo nella programmazione delle opere e degli investimenti". Immediata la replica dell’assessore: "Quel che risulta chiaro – risponde Pellei – è che nel 2023 si è mossa una programmazione di opere pubbliche che non si verificava da 15 anni in questo comune, e infatti molto dell’avanzo vincolato andrà lì". Il botta e risposta continua: "La bontà della vostra azione amministrativa – controreplica De Vecchis – si vedrà in base a quanti contributi pro capite sono stati intercettati dal Pnrr. Bisognerebbe vedere, ad esempio, quanti ne abbiamo presi in confronto ad Ascoli".

La destinazione dell’avanzo libero, in parte, già si sa. "Come l’anno scorso, presenteremo il cartellone delle manifestazioni culturali, sportive, commerciali e turistiche già a marzo – continua Pellei – Questo ci consente di effettuare una programmazione adeguata relativamente alla bassa stagione, in cui l’afflusso turistico è, statistiche alla mano, aumentato. La spesa per gli eventi, in tal senso, sarà finanziata per un terzo con il bilancio previsionale, un terzo con le sponsorizzazioni private e il restante con l’applicazione dell’avanzo libero".

In commissione è stato anche illustrato il piano triennale di opere pubbliche, e nell’occasione l’assessore ha fatto capire che, per quanto riguarda il restyling del lungomare, l’amministrazione intende iniziare i lavori ad ottobre. La spesa, come noto, sarà di 2.670.000 euro. Altre voci importanti sono quelle per il rifacimento degli asfalti (1 milione), la riqualificazione di villa Rambelli (3,5) dell’ex sede municipale di piazza Battisti (4,7) e di piazza Montebello (1,2). Oltre a queste uscite, ci sono i 450mila euro della Fondazione Carisap per il Ballarin, i 252mila euro per la realizzazione dell’infopoint in Sentina e 200mila euro per la manutenzione allo stadio ‘Riviera’.

Giuseppe Di Marco