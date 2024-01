Bilancio Ciip, la minoranza:: "Servono nuove captazioni"

Non poteva che scatenare nuove ed intense polemiche, il bilancio previsionale della Ciip ratificato ieri in consiglio, e che lunedì prossimo verrà approvato dai soci. Un bilancio che ancora una volta soffre per il protrarsi della crisi idrica, per l’aumento dei costi e per la riduzione dei consumi. Un previsionale che però annuncia un utile di oltre 7,7 milioni, mentre le tariffe non subiranno tagli, e anzi aumenteranno del 7,3%. A levare gli scudi è stata tutta la minoranza rivierasca, che punta sulla necessità di rinvenire nuove sorgenti che possano rimpinguare il rifornimento idrico su tutto il territorio servito. "Da anni si va avanti per inerzia senza trovare altre fonti di approvvigionamento – tuona Paolo Canducci – Questa incapacità di confrontarsi con l’ente parco dei Sibillini dimostra lo scarso peso della nostra politica. È il secondo anno in cui si dice che ‘purtroppo’ si consuma meno acqua, che in conseguenza di ciò fatturiamo di meno e che quindi per sostenere gli investimenti bisogna intervenire sulla tariffa. Ma una buona metà di San Benedetto compra acqua in bottiglia lamentandosi che quella del rubinetto, nonostante sia potabile, ha un odore e un sapore che non piace".

"Questa è una società destinata ad andare in utile, vista la previsione di tariffe – aggiunge Giorgio De Vecchis – Noi ancora non riusciamo a capire che bisogna dare degli indirizzi politici tramite l’Ato. La politica si deve muovere per trovare nuove fonti di captazione. Il sindaco ha sentito i suoi omologhi? Sono d’accordo su questo punto?" Sulla stessa lunghezza d’onda è anche Andrea Traini: il capogruppo FdI, nell’augurarsi che l’investimento per l’Anello dei Sibillini venga effettuato nel più breve tempo possibile, torna a parlare dell’acqua usata a San Benedetto: "Ritengo necessario – dichiara il meloniano - che quando si utilizza l’acqua dell’impianto a Fosso dei Galli venga preventivamente comunicato".

Posizione peraltro sposata dal collega di maggioranza Stefano Gaetani: "I cittadini – afferma il capogruppo di Libera – hanno diritto di sapere se l’acqua prelevata è quella dai pozzi di soccorso". La chiosa spetta all’assessore Pellei: "Gli utili non vengono utilizzati per ridurre le tariffe – spiega l’assessore al bilancio - perché sono funzionali alla realizzazione degli investimenti. Rassegniamoci: altre perforazioni in zona Montemonaco non verranno chieste, perché lì non ci sono altre sorgenti. Le nuove captazioni, nei prossimi anni, saranno sempre legate al progetto per i Sibillini".

Giuseppe Di Marco