Bilancio del 2022 in negativo

L’organo di indirizzo della Fondazione Carisap ha approvato il bilancio 2022 dell’ente che si è chiuso con un risultato negativo di – 9.985.767 euro. "Un risultato che ha risentito – si legge in una nota della Fondazione – della componente economico-finanziaria; a causa dell’inflazione elevata, dell’aumento dei tassi d’interesse e della guerra in Ucraina, la crescita economica globale nel 2022 si è quasi dimezzata ed anche il valore del risultato delle gestioni patrimoniali della Fondazione, infatti, ha notevolmente risentito dell’eccezionale andamento negativo dei mercati". Il portafoglio finanziario della Fondazione ha sostanzialmente retto rispetto a quanto realizzato nei mercati finanziari nel 2022, con una flessione del 19% nello S&P 500 e del 33% nel Nasdaq. Il patrimonio registra una flessione di oltre 7,8 milioni rispetto al 2021, attestandosi sul valore di € 271.276.838 contro il valore di € 279.175.483 del precedente esercizio. "Dopo la crescita eccezionale sotto il profilo economico dell’anno precedente, i mercati finanziari nel 2022 hanno vissuto una eccezionale volatilità. Ciò nonostante, la Fondazione ha mantenuto invariato il proprio impegno nei confronti della comunità", dichiara il presidente della Fondazione Mario Tassi aggiungendo che "nel triennio appena concluso la Fondazione ha dato il via a 280 nuovi progetti in ambito sociale, culturale e di sviluppo economico. Ma il dato ancor più significativo – conclude Tassi – è che sono ben 327 i progetti portati a termine, che hanno generato un impatto importante per la nostra piccola comunità. Una conferma della efficienza dell’ente da me presieduto".

p. erc.