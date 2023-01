Bilancio della Ciip. il no di Terrani fa scoppiare il caso

È polemica, a Folignano, in merito alla recente approvazione del bilancio preventivo della Ciip per il 2023, avvenuta nel corso dell’assemblea che si è svolta lo scorso 27 gennaio. Il voto contrario, espresso dal sindaco Matteo Terrani, ha infatti provocato la dura reazione dell’opposizione. Ad alzare la voce, in particolare, è il consigliere Pietro Principi, candidato sindaco del centrodestra nella tornata elettorale del 2019 (nella foto). "Questa posizione era già stata anticipata da Terrani durante il consiglio comunale del mercoledì precedente in cui, inaspettatamente, il sindaco e la maggioranza hanno all’unanimità espresso un voto sfavorevole nei confronti del bilancio Ciip – spiega Principi -. A nulla è valsa la mia personale replica nel tentativo di far ragionare il sindaco Terrani che, peraltro, ha rivolto accuse di ‘gestione politica e clientelare’ da parte del presidente Alati e del consiglio di amministrazione. Accuse, a nostro parere, irricevibili e di chiara matrice politica, senza alcuna attenzione rivolta allo sforzo dell’azienda di risolvere con investimenti mirati l’annoso problema dell’acqua nel Piceno e soprattutto nel territorio di Folignano. Anche in questa circostanza, purtroppo – conclude il consigliere comunale del centrodestra folignanese -, devo rilevare che al sindaco Terrani stanno più a cuore le logiche di partito piuttosto che la salute dei propri concittadini".

Matteo Porfiri