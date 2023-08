Bilancio e delibere approvate

Giunta, le delibere approvate nella riunione del 24 agosto Votato il bilancio consolidato 2022 che sarà presentato al prossimo Consiglio comunale Nella riunione di giovedì 24 agosto la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere: - l’erogazione di contributi per un totale di 5mila euro e la concessione di agevolazioni nell’occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni in ambito sportivo e turistico quali la serata di presentazione alla città della squadra U.S. Sambenedettese (2.500 euro), la tappa rivierasca del Campionato Europeo di Canna da Riva e la regata del Campionato Italiano “Flying Dutchman” (2.500 euro); - lo schema dil Bilancio Consolidato 2022, l’individuazione delle società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica – GAP e il perimetro di consolidamento strumentale alla redazione dello stesso Bilancio. Il Consiglio comunale dovrà approvare i documenti nel corso della prossima riunione.