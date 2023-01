Bilancio, i conti della Ciip andranno al vaglio del Consiglio

È un doppio appuntamento in consiglio, quello che l’amministrazione comunale propone per gennaio: dopo la convocazione della riunione per discutere di Ballarin, a breve il comune chiamerà a raccolta i membri dell’emiciclo per parlare della Ciip e del suo bilancio previsionale. Infatti il fondamentale documento, salvo rinvii, dovrebbe essere approvato il 27 gennaio: il vertice di Viale De Gasperi, pertanto, ha intenzione di convocare prima una commissione ad hoc e poi un consiglio, che molto probabilmente si terrà mercoledì 25 gennaio. L’iniziativa si renderebbe necessaria per evitare il bis delle polemiche andate in scena l’anno scorso, quando all’assessore Domenico Pellei si rimproverò di aver rappresentato il comune rivierasco in assemblea Ciip, senza prima aver sentito il parere della maggioranza in un incontro ufficiale. L’idea, quindi, è di promuovere un dibattito sui numeri presentati dalla società partecipata guidata da Giacinto Alati, in modo che tutti i membri del consiglio possano approntare un proprio parere e, come di consueto, presentare proprie obiezioni e controdeduzioni. Una commissione a tema Ciip in realtà già c’è stata il mese scorso: in quella sede, il vertice della partecipata ha avuto modo di spiegare nel dettaglio l’aggravio nelle tariffe. In questo caso, la società ha deciso di recuperare tale aumento nella bolletta di giugno, sperando che il conguaglio risulti meno oneroso del previsto. L’auspicio, in tal senso, è che il costo dei consumi torni a livelli accettabili: ad oggi, comunque sia, l’aggiornamento tariffario prevede un aumento del 7,5% nel 2023 e del 7,3% nel 2024. Altro aspetto fondamentale sarà la previsione di spesa per la riviera delle palme, visto che una cospicua parte dei progetti posti in essere non è ancora stata finanziata. Nella decisione di riconvocare la Ciip è sicuramente percepibile il contributo di Rivoluzione Civica: fu infatti il suo capogruppo, Simone De Vecchis, a chiedere spiegazioni approfondite al consorzio e all’assessore Pellei, nell’approvazione del precedente bilancio. Per rimanere in tema partecipate, il 2023 sarà l’anno di ben tre partite importanti: a rinnovare il proprio vertice saranno infatti Start spa, Caap e Azienda Multi Servizi. Se si parla di Multi Servizi, detenuta da San Benedetto al 100%, potrebbe emergere il nome di Vincenzo Amato per la carica di presidente. La maggioranza consiliare però non si è ancora espressa in merito, così come il diretto interessato.

g. d. m.