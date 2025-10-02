Bilancio in chiaroscuro. Inps: calo dei residenti

Un territorio in lieve ripresa occupazionale, ma ancora segnato da fragilità demografiche, divari retributivi e persistenti criticità sociali. E’ quanto emerge dal Rendiconto Sociale Inps 2024 del Piceno presentato ieri a Palazzo dei Capitani. I dati confermano un calo dei residenti: il saldo demografico è negativo (-753), determinato da un saldo naturale pari a -1.222 unità, solo parzialmente compensato dal saldo migratorio positivo (+469). L’incidenza dei nuovi immigrati stranieri (0,4%) resta in linea con la media nazionale, ma inferiore a quella regionale.

Sul fronte del lavoro, il saldo assunzioni/cessazioni è positivo: 35.026 nuove assunzioni contro 34.057 cessazioni. Diminuiscono però i contratti a tempo indeterminato (da 4.746 a 4.535), mentre crescono quelli a termine (da 13.677 a 13.868) e part-time (da 13.298 a 13.503). Migliorano gli indicatori generali: l’occupazione sale dal 67,2% al 69,9%, la disoccupazione cala dal 4,3% al 3,7%, e scende anche la quota di inattivi (27,3%, al di sotto di media regionale e nazionale).

Nel 2024 sono state registrate 12.674 richieste di disoccupazione e 330.649 ore di Cassa Integrazione, per un totale di 2.632 beneficiari di ammortizzatori sociali. Le retribuzioni restano inferiori alla media italiana: 94,2 euro medi giornalieri per gli uomini contro 107,5 nazionali, 70 euro per le donne contro 79,8. Le disparità di genere emergono anche nei contratti, dove le donne risultano penalizzate sia sul tempo determinato sia sull’indeterminato.

I pensionati della provincia sono 59.173; le pensioni liquidate nel 2024 sono 3.500, in lieve aumento. Le prestazioni assistenziali ammontano a oltre 12 mila indennità di accompagnamento e 3.880 invalidità civili. In netto calo le pensioni anticipate con "opzione donna" e le quote.

Sul fronte del sostegno al reddito, accolte 1.281 domande di Assegno di Inclusione e 156 di SFL, numeri inferiori rispetto al Reddito e Pensione di cittadinanza del 2022. Positivi i dati contributivi: le entrate crescono del 3,32%, oltre la media nazionale. Le riscossioni amministrative passano da 28,3 a 33,7 milioni, mentre calano quelle coattive (da 13,4 a 12,9 milioni). Diminuiscono le ispezioni (da 99 a 88) ma anche i DURC irregolari (13,2% contro 16,2% nazionale).

Sul piano dei servizi, l’Inps migliora i tempi di attesa: per le visite di invalidità civile si passa da 141 giorni del 2023 a 111 nel 2024, con soli 16 giorni per la fase amministrativa.

