Bilancio, la banca di Ripatransone:: "Nel 2023 l’ utile è cresciuto del 27%"

Il ruolo di ’banca di comunità’ viene interpretato perfettamenta dalla banca di Ripatransone e anno dopo anno lo dimostra concretamente conseguendo nel migliore dei modi gli scopi statutari sia soto l’aspetto dei risultati di gestione e sia per quanto riguarda la sua funzione mutualistica. Il bilancio relativo all’esercizio 2023 viene archiviato dalla banca di Ripatransone e del Fermano con un utile al netto delle imposte di euro 4.543 mila pari a +27,29% rispetto all’esercizio 2022. Al 31 dicembre 2023 il totale attivo della banca si è attestato a 395.071 mila euro. La banca opera in cinque comuni con sette sportelli. Nel comune di Ripatransone opera come unico intermediario bancario. Il numero di soci della banca raggiunge a dicembre 2023 quota 2.440, in crescita su base d’anno del 0,41%. L’organico della banca si attesta a 61 dipendenti, in crescita su base d’anno (+4,83%). La banca di Ripatransone e del Fermano anche nel 2023 ha dimostrato come ha saputo, concretamente, supportare lo sviluppo economico nel proprio territorio di riferimento. La mission tipica di banca di credito cooperativo, quindi, ha portato la banca di Ripatransone e del Fermano a supportare l’economia locale anche nel perdurante periodo di crisi economica, facendo sì che la banca abbia mantenuto il proprio costante supporto di credito alle famiglie e alle piccole e medie imprese. Alla data del 31 dicembre 2023, il totale degli impieghi verso la clientela della banca iscritti in bilancio (al netto, quindi, dei titoli obbligazionari e delle rettifiche di valore complessive) si attesta a euro 220.654. Nel contempo la banca di Ripatransone e del Fermano ha dimostrato l’importante ruolo svolto di vicinanza alla propria comunità. Al 31 dicembre 2023, i depositi complessivi, costituiti dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito, ammontano a 410.208 mila euro, evidenziando un aumento di 14.311 mila euro su base annua (+3,61%). La raccolta complessiva della banca al 31 dicembre 2023 risulta composta per il 98,957% da raccolta da clientela e obbligazioni e per il 1,05% da raccolta interbancaria.

Al 31 dicembre 2023 i crediti deteriorati netti della banca si sono attestati a 3.657 mila euro, valore che rappresenta un minimo storico. La riduzione del 42,06% da inizio anno conferma l’andamento virtuoso già evidenziatosi nel corso degli esercizi precedenti. Nel Duemila uno sportello su 10 era di una bcc; oggi uno sportello su cinque e sempre nel Duemila erano 6 su 100 i dipendenti delle bcc, oggi 11 su cento. In oltre 700 comuni le bcc costituiscono l’unica presenza bancaria. Rilevante è stata la crescita delle quote di mercato. Questo sviluppo è il riconoscimento del ruolo all’interno dei territori.