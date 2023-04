Bilancio, minoranza all’attacco: "Solo ordinaria amministrazione"

Com’era prevedibile, il rendiconto di bilancio presentato due giorni fa dall’amministrazione comunale non è piaciuto affatto alla minoranza. A dirsi scontenti sono stati soprattutto i membri del gruppo misto e del centrosinistra, che non hanno apprezzato la destinazione del tesoretto trovato in consuntivo: risorse per quasi 3 milioni, che verranno investite quasi totalmente in manutenzioni, interventi per il sociale ed eventi estivi. "Questa delibera è assolutamente fuori dal mondo – attacca Luciana Barlocci – intanto non ci sono lavori pubblici: nessuna piazza, solo ordinaria amministrazione. E poi ci sono alcune voci di cui nemmeno sapevamo l’esistenza, come i 100mila euro per lo schema direttore, oppure l’accantonamento di 500mila euro accantonati per costi energetici, che però, da qualche mese, stanno calando. E se il governo ha tolto il contributo affitti e morosità incolpevole, come mai l’assessore e il sindaco non si sono mai messi di traverso?".

Ma il vero oggetto del contendere sono gli sgravi Tari: "Non legarli alla situazione reddituale è una cosa fuori dal mondo, anzi, una scempiaggine assoluta – continua la consigliera del misto – Presenterò un emendamento perché si prevedano esenzioni in base all’Isee. Parliamo di circa 109mila euro che devono essere assolutamente assegnati in base al quoziente reddituale. In campagna elettorale abbiamo predicato tutto il contrario di quanto si sta facendo ora". Si ricorderà che questa stessa misura era stata caldeggiata a più riprese, nei mesi scorsi, dal socialista Roberto Bovara. L’ex assessore al bilancio fa parte della coalizione dei Verdi, da cui provengono nuove, durissime critiche: "La destinazione dell’avanzo – dichiara Paolo Canducci – arrivata all’ultimo momento a causa delle aspre discussioni sulla spartizione delle risorse in maggioranza evidenzia ancora una volta l’assoluta mancanza di visione della maggioranza. Quasi 3 milioni distribuiti per piccoli interventi di manutenzione straordinaria non risolutivi. Un avanzo che, insomma, poteva essere destinato a opere importanti ridotto a una serie di mancette". Peraltro in commissione lo stesso Canducci, assieme a Giorgio De Vecchis, aveva fatto notare come il rendiconto risultasse privo delle asseverazioni di debiti e crediti verso le società partecipate. Documentazioni che, spiegano i tecnici di Viale De Gasperi, sono state richieste a più riprese e che comunque verranno integrate nel prossimo bilancio consolidato, ovvero in autunno.

Giuseppe Di Marco