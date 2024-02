Bilancio, oltre 600mila euro investiti in sicurezza stradale

È nella sicurezza stradale che il comune ha deciso di investire parte dei proventi che nel 2024 prevede di introitare dalle multe. Risorse non indifferenti: oltre 600mila euro, circa la metà della voce di entrata. È questa una delle principali novità contenute nel nuovo bilancio previsionale, approvato dalla giunta due giorni fa. Il corposo documento verrà discusso e votato nel prossimo consiglio comunale, e con esso anche il gettito previsto dai servizi a domanda individuale, e il nuovo piano triennale di opere pubbliche. Per quanto riguarda le multe, queste dovrebbero generare, nell’anno in corso, un’entrata di 1.550.000 euro. Da questa somma vanno sottratti 385.210,95 euro per il Fondo svalutazione crediti: in totale 1.164.789,05 euro, che per il 52,94% (quasi 617mila euro) sarà utilizzato nell’ammodernamento della segnaletica stradale (200mila euro), nell’acquisto di mezzi per potenziare le attività di controllo e accertamento delle violazioni al codice della strada (145.704,98) nonché assunzioni stagionali e corsi di formazione nella polizia locale (270.985). Il previsionale, inoltre, conferma la rimodulazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, calcolando che, nell’arco di tre anni le spese comunali ammonteranno a quasi 18,4 milioni, mentre le entrate inferiori a 11,7 milioni. Mediamente si riduce la percentuale di copertura finanziaria, dal 64,92% al 62,51%. Ciò è particolarmente evidente nel caso delle mense, la cui copertura scende dal 56,28% al 45,50%. Capitolo Tari: nel 2024, si prevedono entrate pari a 12.484.049,66, e di 12.512.174,75 nel biennio successivo. Saranno confermate le riduzioni per la parte variabile della tariffa legate al numero dei componenti del nucleo familiare e alla presenza di cittadini ultrasettantacinquenni, nonché le esenzioni per le aperture commerciali di imprenditoria giovanile. Dal Canone unico patrimoniale, che include la tassa per l’occupazione di suolo pubblico e affissioni, dovrebbe scaturire un gettito di 2.290.000 euro. Lo stanziamento Imu, nel triennio, sarà pari a 14.400.000 euro, visto il maggiore gettito incassato nell’esercizio finanziario precedente grazie all’attività di accertamento. L’avanzo, infine, ammonta a 10.265.378,93. È con parte di queste somme che il comune finanzierà il cartellone estivo, visto che altre somme verranno utilizzate per la rimodulazione delle tariffe sui servizi individuali. Gli eventi che andranno in scena durante la bella stagione, inoltre, saranno finanziati con le sponsorizzazioni private.

Giuseppe Di Marco