Bilancio positivo per il 24esimo Jazz festival

All’ultimo concerto del Sant’Elpidio Jazz festival, oltre al solito nutrito pubblico è intervenuto anche Piero Celani, presidente dell’Amat che organizza l’evento col comune. Una presenza che è stata motivo di soddisfazione per il direttore artistico, Alessandro Andolfi, oltre che per gli amministratori comunali, anche loro incantati dalla performance di chiusura della 24esima edizione, affidata allo speciale trio composto da Stefania Tallini (pianoforte), Jacques Morelenbaum (violoncello, che si è messo a disposizione per la lezione conclusiva della masterclass tenuta da Ramberto Ciammarughi) e Gabriele Mirabassi (clarinetto). Un’edizione che ha visto una partecipazione massiccia di appassionati, compresi molti turisti arrivati apposta in città per godersi i concerti nel salotto di piazza Matteotti (solo gli ultimi due al teatro ‘Cicconi’, per il maltempo), richiamati dai grandi artisti che hanno offerto interpretazioni originali, virtuose e giocose del jazz.