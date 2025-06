Bimba di 10 mesi ustionata in casa, molte ferite in varie parti del corpicino: è grave

Ascoli, 19 giugno 2025 – Sono gravi le condizioni di una bambina di soltanto 10 mesi rimasta ustionata con dell’olio nella tarda mattinata di oggi all’interno dell’abitazione dove vive con la famiglia ad Ascoli Piceno. Sono stati i familiari ad accompagnarla in autonomia al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove la neonata è stata presa in cura dai sanitari. Presentava molte ustioni in varie parti del corpicino, alcune anche gravi.

Per questo è stato disposto il trasferimento d’urgenza al Centro Grandi Ustionati di Cesena. In ambulanza la piccola è stata trasferita nell’area attrezzata al Pennile di Sotto dove è giunta l’eliambulanza che ha trasferito la bambina nella struttura sanitaria specializzata in Emilia Romagna. La piccola non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto stanno compiendo accertamenti gli agenti della Questura di Ascoli che informeranno la Procura della Repubblica per gli adempimenti del caso. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente domestico.