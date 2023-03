Bimba nata in casa, storia su Ra1

Le telecamere de La Vita in Diretta, di Rai Uno, hanno fatto tappa a Spinetoli, nel salotto della famiglia Peroni, che nei giorni scorsi è rimbalzata agli onori della cronaca, per un fatto davvero sorprendente: la loro bambina è nata in casa. Non c’è stato tempo per raggiungere l’ospedale, in una manciata di minuti Atena è nata, subito dopo le 20, di sabato 11 febbraio. Il papà Diego, la mamma Yannina e il fratellino di appena due anni Achille, stanno vivendo momenti di grande felicità e le telecamere di Rai Uno hanno voluto immortalare questo importante evento. "Dopo l’articolo su Il Resto del Carlino sono stato raggiunto da tantissime chiamate _ racconta il papà Diego Peroni –, di persone che si sono congratulate per il felice evento, addirittura sono stato contattato dal format ‘La Vita in Diretta’, il rotocalco di attualità, la nostra l’hanno considerata una storia speciale. Alberto Matano ci ha rivolto una serie di domande. Sono molto conosciuto, ho avuto un ristorante a Caselle di Maltignano ed ho lavorato anche al Soriano di San Benedetto, quindi in tanti si sono complimentati con me e la mia famiglia, felice per il lieto evento. E’ stata una grande emozione rimbalzare sulla prima rete nazionale. Il segreto di questa gioia collettiva è che finalmente, dopo mesi di guerra, fatti di sangue, di crudeltà si parla del miracolo della vita. Si parla di bimbi, di speranza e soprattutto di futuro".

m.g.l.