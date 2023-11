Bimbi e ragazzi incontrano lo sport. Una valanga di ghiotti appuntamenti

‘I bambini e i ragazzi incontrano le arti e lo sport’: questo il nome del ciclo di appuntamenti organizzati dal Comune dal 20 al 26 novembre, in occasione della settimana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Con il coordinamento dell’assessore Donatella Ferretti, e del garante per l’infanzia e l’adolescenza dell’Arengo, Annagrazia Di Nicola, saranno sette i momenti che nell’arco della prossima settimana vedranno destinatari i giovanissimi della città. ‘Portare avanti il consiglio comunale dei ragazzi è un’attività molto complessa – dice il sindaco Marco Fioravanti -, molti Comuni lo hanno istituito, ma altrettanti fanno una riunione all’anno. Noi invece abbiamo attivato un processo interessante, io stesso incontro spesso i consiglieri e il sindaco dei ragazzi che mi raccontano cosa stanno facendo. La settimana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza serve anche per cercare di mettere luce su questi diritti, a volte sottovalutati. Dobbiamo dedicare più tempo all’ascolto dei ragazzi. Il 23 novembre è una giornata molto importante perché dallo scorso anno abbiamo deciso di consegnare la Costituzione a tutti i ragazzi che compiono 18 anni’. Il programma della settimana, scandito dall’articolo 13 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, prevede: 20 novembre, sala della Ragione, incontro sul tema ‘La creatività un diritto’ (alle 9.30 scuole dell’infanzia con dottor Frittella & Company, alle 15 consiglio comunale congiunto ragazzi e adulti con consegna onorificenza Alfieri di Ascoli), 20 e 21 novembre giovani artisti della città incontrano i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, 23 novembre, alle 10, al teatro Ventidio Basso, ‘Festeggiamo i 75 anni della Costituzione’ con consegna della Costituzione ai ragazzi maggiorenni nel 2023, 24 novembre giovani artisti della città incontrano i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, 25 novembre, alle 10, in pinacoteca, premiazione del concorso letterario ‘Piceno Futura’ e masterclass con Beatrice Masini con gli studenti, 26 novembre, alle 18, al teatro Ventidio Basso, festa finale ‘Arti e sport: lo spettacolo dei talenti’ con dj Asco, Iole Mazzone, Alessio Falciani, Kevin Sabatucci, Lorenzo Melosso e Alessio Poli.

Lorenza Cappelli