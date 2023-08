"Bimbi rapiti": falso allarme

Sulla Riviera delle Palme, in particolare su quella di Grottammare, non ci sono ladri di bambini, non ci sono stati adescamenti o tentati rapimenti. L’allarme nato da un post su Facebook, copiato e poi amplificato, sulla base di racconti di persone, forse suggestionate, viene categoricamente smentito da carabinieri, commissariato di San Benedetto e questura di Ascoli. Nessuno ha sporto denuncia e non vi è in corso alcuna attività investigativa. L’allarme, ma sarebbe meglio parlare di procurato allarme, (che sarebbe stato evitato facendo una verifica della notizia), ha causato forti preoccupazioni. Ci hanno contattato mamme che non hanno dormito la notte per l’agitazione, mamme che ieri non hanno portato i bambini in spiaggia a Grottammare, causando anche danni economici agli chalet. Fonti ufficiali smentiscono l’accaduto, ma raccomandano anche ai genitori di mantenere sempre una vigilanza attiva.