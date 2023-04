’Bimbi sicuri’: l’incontro a Offida

A Offida si è svolto martedì l’incontro formativo ‘Bimbi Sicuri’, organizzato da ‘Salvamento Academy’ e ‘Due mani per la Vita’, in collaborazione con l’amministrazione comunale. "Si è trattato di un momento prezioso – ha dichiarato l’assessore alla cultura Isabella Bosano – per avere informazioni in merito alla sicurezza dei nostri bambini ed alle manovre di disostruzione delle vie aeree. È importante sapere per poter intervenire e salvare vite. Colgo l’occasione per ringraziare e a Loris e Liliana per la loro professionalità e disponibilità. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa". Il soffocamento da corpo estraneo costituisce una delle principali cause di decesso nei bambini di età compresa tra gli 0 e i 3 anni. In Italia, si stima che oltre 50 bambini muoiano ogni anno per l’ostruzione delle vie aeree.