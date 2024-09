Bimbo di 3 anni morto dopo la caduta nel canale, i genitori avevano segnalato la scomparsa

Spinetoli (Ascoli), 25 agosto 2024 – Un bambino di tre anni è morto dopo essere finito oggi pomeriggio in un canale irriguo nel territorio del comune di Spinetoli. Intorno alle 20 è stato recuperato dopo la segnalazione di due persone che hanno visto il corpicino in acqua ed hanno allertato i vigili del fuoco che lo stavano cercando dopo la segnalazione di scomparsa dei familiari.

Era ancora vivo al momento del ritrovamento, ma le sue condizioni era apparse da subito disperate.

Il canale è profondo circa un metro e mezzo e il piccolo è stato rinvenuto a 400 metri da dove era stato visto l’ultima vota dai familiari che ne avevano segnalato la scomparsa anche ai carabinieri che lo stavano cercando. Una delle persone che lo ha rinvenuto, probabilmente un medico, ha iniziato le manovre di rianimazione proseguite poi di sanitari del 118 nel frattempo giunti sul posto. Purtroppo il piccolo non ce l’ha fatta.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno tentato il possibile per far riprendere i sensi al bimbo con lunghe manovre rianimatorie. Allertata anche l'eliambulanza, per un eventuale trasporto all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, che è stata fatta rientrare perché il piccolo è nel frattempo deceduto.

Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica del tragico incidente. Il bambino, di origine straniera, che al momento della scomparsa era con i familiari tra cui la madre in stato di gravidanza, è stato recuperato in un canale profondo circa un metro e mezzo a circa un chilometro da dove era stato visto l'ultima volta dai parenti che ne avevano subito segnalato la scomparsa.

Sempre nell'Ascolano, ad Acquasanta Terme, ieri si era consumata un'altra tragedia: un bimbo di 4 anni, Davide Marcozzi, è morto a causa delle gravissime lesioni al torace causate dalla caduta di un fusto in metallo. Il piccolo era con il padre nel garage di casa in frazione Ficciano, quando ha tentato di prendere il contenitore, carico di materiale ferroso, che gli è caduto addosso.