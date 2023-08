Bimbo di 5 anni finisce dietro gli scogli col materassino: salvo

Salvataggio da ultimo secondo di un bambino di 5 anni nel mare di fronte allo chalet Colibrì, sul lungomare sud di Grottammare. E’ accaduto intorno alle 10,30 di ieri ed è stato bravissimo il bagnino Cristiano Merli che ha compiuto una vera e propria impresa. Il piccolo, figlio di coniugi romani in vacanza, dopo il trasporto al pronto soccorso, è stato trasferito in ambulanza al Salesi di Ancona, più attrezzato per trattare la sindrome da annegamento. Ieri il mare era mosso ed è servita tutta l’esperienza del bagnino della cooperativa di salvataggio. Cristiano Merli ha 30 anni e da 13 lavora come bagnino, rivestendo anche il ruolo di coordinatore di zona. "Ero appena entrato in servizio – racconta Merli – vi erano improvvise folate di vento da terra ed il bimbo stava giocando, a breve distanza dalla riva, con alcuni cuginetti stando su un piccolo gonfiabile a forma di drago. Il vento l’ha trasportato a largo senza che i genitori si accorgessero, finendo, addirittura, oltre le scogliere. Preso dal panico il bambino è caduto in acqua ed ha iniziato a combattere per non annegare. Ho preso il pattino di salvataggio ed ho remato con tutte le mie forze e sono arrivato a lui proprio all’ultimo secondo, quando aveva già bevuto molta acqua. L’ho afferrato e l’ho messo sul pattino, dove ha vomitato acqua e schiuma. Ho visto che era vigile ed ho iniziato la corsa verso terra. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, che l’hanno stabilizzato e portato all’ospedale". Sul posto i militari della capitaneria di porto per quanto di loro competenza. Qualche ora dopo il piccolo è stato trasferito, per maggiore sicurezza, al Salesi di Ancona.

Marcello Iezzi