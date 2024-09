Bimbo di 8 anni investito da un’auto: era in sella alla sua bicicletta

Ascoli, 9 settembre 2024 – Un bambino di otto anni è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto a Castel di Lama (Ascoli Piceno). Il piccolo era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un’automobile lungo la Salaria. Un impatto per fortuna non particolarmente violento, ma comunque da non sottovalutare.

Per questo i sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto hanno fatto arrivare l’eliambulanza che è atterrata nella frazione di Piattoni dove il piccolo è stato nel frattempo trasferito in ambulanza. In volo il bambino è stato quindi indirizzato al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona per essere sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici necessari.