Bimbo morto ad Acquasanta, choc in paese per il piccolo Davide. Il sindaco: “Non dormo da due notti”

Acquasanta (Ascoli), 27 agosto 2024 – E’ slittata a oggi la ricognizione cadaverica sul corpo del piccolo Davide Marcozzi, il bambino di quattro anni morto sabato mattina ad Acquasanta, nella frazione di Ficciano, dopo essere rimasto schiacciato da un pesante contenitore di ferro nel garage del casolare di famiglia. L’esame era previsto per ieri, ma è stato rimandato di 24 ore.

Ad occuparsene, all’obitorio dell’ospedale Mazzoni, sarà il medico legale Sabina Canestrari, chiamata ad appurare le cause del decesso. Solo dopo la ricognizione cadaverica, la salma, attualmente sotto sequestro, potrà essere riconsegnata ai familiari di Davide per le esequie. Per il giorno dei funerali, ancora da fissare, ma molto probabilmente non prima di giovedì, il sindaco Sante Stangoni ha proclamato il lutto cittadino. Il paese, intanto, continua ad essere sotto choc per una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. Un dramma, tra l’altro, al quale ne ha fatto seguito un altro dopo poco più di 24 ore: la morte del bimbo nigeriano a Spinetoli, Tobi, di appena 3 anni, caduto in un canale irriguo.

Due territori, quello acquasantano e quello spinetolese, che stanno dunque condividendo ore di autentico dolore. “Colgo l’occasione per mandare un saluto e un forte abbraccio a quei genitori che hanno perso il loro piccolo a Spinetoli – commenta il sindaco di Acquasanta, Sante Stangoni –. Stiamo vivendo giorni drammatici per tutto il Piceno. Nel mio comune siamo tutti ancora sconvolti: lo si vede dai volti e dalle persone che hanno poca voglia di parlare. Non nascondo che da due giorni ho difficoltà a dormire e penso a quei due ragazzi genitori, ai nonni e tutti i parenti che stanno vivendo momenti inspiegabili”. Nel frattempo, un altro lutto ha colpito la famiglia di Davide”.

E’ morta, infatti, Marcella Caucci, la zia della mamma del bimbo. Aveva 81 anni ma in paese era molto conosciuta, essendo stata una tra le maestre storiche della scuola acquasantana, tanto da essere ancora chiamata ‘maestra Marcella’. Il suo funerale si svolgerà questa mattina alle 10 nella chiesa di San Giovanni Battista. “E’ come se avesse voluto seguire Davide in paradiso”, raccontano i familiari della donna, con la voce rotta dall’emozione. La donna era malata da tempo ed è deceduta nelle ultime ore. Una famiglia, dunque, ulteriormente piegata dal dolore. Tanti i messaggi di affetto che, in queste ore, stanno giungendo ai genitori del bambino, che non si danno pace per un dramma che segnerà per sempre la comunità acquasantana. Una comunità, appunto, stravolta anche dalla morte della maestra Marcella.