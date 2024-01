Bimbo si perde, viene ritrovato dopo un’ora

E’ stato un pomeriggio di grande paura quello vissuto ieri pomeriggio a Quintodecimo dove un bambino di 3 anni si è smarrito; impaurito ma in buona salute, è stato ritrovato dalla macchina dei soccorsi che si è messa in moto presto e bene. Ma cominciamo dall’inizio. Erano circa le 15,30 quando al numero delle emergenze è giunta la telefonata concitata di un uomo che ha raccontato di aver perso di vista poco prima il suo nipotino. Il piccolo era uscito dal giardino dove stava giocando col nonno che ha provato a cercarlo, ma senza successo e a qual punto ha dato l’allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Arquata, i carabinieri, gli uomini del Soccorso Alpino con un drone e i sanitari del 118, pronti a prestare soccorso medico al piccolo, semmai ve ne fosse stato bisogno. E’ quindi iniziata la battuta di ricerca partendo dal punto dove il nonno aveva visto per l’ultima volta il nipote. E’ stata scandagliata l’area circostante, anche le zone più impervie. Dopo circa un’ora dall’avvio delle ricerche, intorno alle 16,15, prima che facesse buio, la paura è finita. Grazie anche al drone il bambino è stato localizzato in una zona a circa un chilometro dal punto dove il nonno lo aveva perso di vista. Nell’avvicinarsi alla zona i soccorritori hanno udito il suo lamento. Naturalmente era molto impaurito e un po’ infreddolito, ma i sanitari lo hanno trovato complessivamente in buone condizioni fisiche, restituendolo quindi ai familiari che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo la paura.